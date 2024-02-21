"اليونيسف": خطر كبير بسبب استمرار سوء التغذية في جميع أنحاء قطاع غزة

شددت منظمة "اليونيسف"، على أنّ "تدهور حالة التغذية للأطفال في غزة على مدى 3 أشهر أمر غير مسبوق على مستوى العالم".
وأكّدت أنّ هناك "خطرًا كبيرًا بسبب استمرار سوء التغذية في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب نقص الغذاء والمياه والخدمات الصحية"، لافتة إلى أنّه "من المرجح استمرار الوضع الغذائي في التدهور بسرعة وعلى نطاق واسع بدون المزيد من المساعدات الإنسانية".
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