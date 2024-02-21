بري يلتقي وفدًا من الكونغرس الأميركي في عين التينة

يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، في هذه الأثناء في عين التينة، وفدًا من الكونغرس الأميركي، يضم السناتور ريتشارد بلومنتال والسناتور كريستوفر كونز والوفد المرافق، بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون.

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