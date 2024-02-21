"حزب الله": استهدفنا مستعمرة المطلة وتموضعًا لجنود العدو فيها‏ بالأسلحة المناسبة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في الخيام، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم ‏الأربعاء 21-02-2024 مستعمرة المطلة وتموضع جنود العدو فيها ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة".

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