بالصور- غلق مطعم شهير وإعدام نصف طن دجاج في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، حملة للمرور والتفتيش على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، رافقه خلالها مراقب أول المديرية ومدير الإدارة الصحية في الزقازيق، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بمدينة الزقازيق.

وجرى خلال الحملة مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، حيث تبين وجود مكان خاص بتجهيز الطعام داخل مطعم شهير في مدينة الزقازيق، يعمل بدون تراخيص وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق المكان؛ لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، قال في تصريحاتٍ له، إن الحملة قد تم خلالها إعدام 515 كيلو دجاج مُجمد ومُتبل وأرز مطهي وأواني؛ وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تم سحب عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك محضري بجنح صحية بشأن المخالفات المضبوطة.