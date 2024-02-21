شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد أن مرافعة مصر اليوم الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية تاريخية وكاشفة لكل جوانب القضية الفلسطينية.

وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، إن المرافعة أكدت علي الثوابت المصريه تجاه القضية الفلسطينية دون مواربة أمام العالم كله وأن الموقف المصري لم يتغير في توجهه في الحفاظ علي حقوق الشعب الفلسطيني منذ بداية القضية حتي الآن.

وأضاف عناني أن المرافعة اشتملت علي تفنيد كامل للجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني منذ احتلال إسرائيل للضفة والقطاع عام 1967 بالأدلة والبراهين القانونية.

وأشار عناني إلى أن الموقف المصري وضع الأمور عند مسمياتها الحقيقية في وصف إسرائيل وسياسيتها ضد الفلسطينين بالاحتلال والاستعمار في دلالة واضحة بالرفض المطلق لتللك الممارسات، والتنديد الكامل بسياسات الاستيطان والتمييز العنصري والإبادة الجماعية.

ويؤكد الحزب أن تلك المرافعة هي استكمال للدور المصري الرافض لتصفية القضية والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته علي أرضه وأن استمرار العدوان علي الشعب الفلسطيني هو أمر يجب وقفه والتصدي له من كل دول العالم طبقا للقوانين والمواثيق الدولية.