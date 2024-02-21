بري عرض مع بوحبيب الأوضاع العامة في عين التينة

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، المستجدات السياسية والاوضاع العامة خلال استقباله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب. وكان بري قد استقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" الشيخ حسن المصري الذي سلّمه ديوانه الجديد "درب الأمل".

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