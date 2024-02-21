قوى الأمن: توقيف أحد أفراد عصابة خلال سرقته محوّل كهرباء في الهرمل

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بلاغ، عن توقيف أحد أفراد عصابة خلال سرقته محوّل كهرباء في الهرمل.

ولفتت إلى أنّ "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السرقة التي تطال الشبكة العامّة لمؤسّسة كهرباء لبنان، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم. توافرت بتاريخ 17-02-2024، معلومات لفصيلة الهرمل في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام إحدى العصابات بسرقة محوّل كهربائي عن الشبكة العامة في الشواغير- الهرمل"، و"في الساعة 22،00 من التاريخ ذاته، توّجهت دوريّة من مخفر الهرمل التابع للفصيلة بمؤازرة دوريّة من شعبة المعلومات، ودوريّة أخرى من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي إلى المحلّة المذكورة أعلاه، وعملت على توقيف أحد الأشخاص بالجرم المشهود أثناء تسلّقه لأحد العواميد. وتبيّن أنّه يُدعى: م. أ. (مواليد عام 1992، لبناني) وهو مطلوب بجرم استعمال مزوّر".

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأضاف أنه قام بالاشتراك مع آخرين بتنفيذ سرقات عدّة في مناطق مختلفة، وبتعاطيه المخدّرات.

هذا، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.