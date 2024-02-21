غالانت: أهدافنا في الحرب لم تتغير وملتزمون بتدمير حماس وإعادة الأسرى

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، على أنّ "أهدافنا في هذه الحرب لم تتغير"، مشيرًا إلى الالتزام بـ"تدمير حماس وإعادة الأسرى"، وذلك مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول دون تحقيق الأهداف المعلنة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدينا أكدوا مقتل 3 جنود وهبوط مروحية صهيونية لإخلائهم شمال حي الأمل غرب مدينة خانيونس".