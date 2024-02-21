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وثقت جرائم الاحتلال الإسرائيلي.. من هي ياسمين موسى ممثلة مصر أمام العدل الدولية

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الشارقة - اميمة ياسر - كشفت المستشارة القانونية ياسمين موسى، عن جرائم إسرائيل، خلال مرافعاتها في جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية.

قالت ياسمين موسى، خلال تمثيلها مصر أمام محكمة العدل الدولية: "فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية يواجه الفلسطينيين عقابًا جماعيًا على مدار 75 عامًا والاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون منسجمًا مع القانون الدولي".

من هي ياسمين موسى؟

وبحسب موقع "مصراوي"، تعدّ الدكتورة ياسمين موسى من أبرز المصريات في مجال القانون الدولي، ومثلت مصر في جلسة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم، فضلاً عن مشاركتها الواسعة في المحافل الدولية من قبل.

نشأت ياسمين في مصر، ودرست القانون في جامعة عين شمس، ثم أكملت دراستها العليا في جامعة القاهرة، قبل أن تحصل على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج.

عملت كمستشارة قانونية بمكتب وزير الخارجية وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية حول القانون الدولي وحقوق الإنسان، وساهمت في إعداد التقارير الدولية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي، وكانت مستشارةً بالوفد المصري في چنيف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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