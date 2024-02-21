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استشهاد الطفلة أمل الدر يُبكي منصة أكس والرواد: كل ملامحك كالجنة

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ياسر رشاد - القاهرة - استشهدت الطفلة اللبنانية الجنوبية أمل حسين الدر، في غارة إسرائيلية معادية بصواريخ أميركية على المشاع في المنصوري.

وانتشر هشتاج أمل الدر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول الرواد صور الطفلة وقال حساب عبر منصة أكس : " تشبهين الجنوب، كل ملامحك شبيهة الجنة" وقال آخر: " لم نعرفهم ولكن كأنهم خرجوا من بيوتنا جميعاً".

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وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطفلة أمل الدر، من مواليد العام 2017، أي تبلغ من العمر 7 سنوات، وقد فارقت الحياة أيضاً مع سيدة أخرى، والتي استشهدت بالضربة نفسها.

 

كما سقط عدد آخر من الضحايا في القصف الذي طال المنصوري، وقد جرى نقلهم بواسطة فرق الإسعاف إلى المستشفيات.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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