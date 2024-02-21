في عام الانتخابات.. مناجم جنوب أفريقيا تنزف الأموال والوظائف

ياسر رشاد - القاهرة - تعمل المناجم في جنوب أفريقيا، التي أرست الأساس للنمو الصناعي في البلاد في فترة ما بعد الفصل العنصري، على إلغاء آلاف الوظائف وتدفع ضرائب أقل بكثير، مما يعكر آفاق الاقتصاد المحلي قبل أشهر من حدوث أزمة حاسمة انتخاب.

أوقف أكبر مستثمري التعدين في البلاد خططًا لإنفاق مليارات الراند على مشاريع جديدة استجابةً لانخفاض الأرباح بسبب التحديات المحلية التي لا تعد ولا تحصى وضعف أسعار السلع الأساسية مثل البلاتين.

وتأتي عمليات تسريح العمال وخفض الاستثمار على خلفية ارتفاع معدلات البطالة، وضعف النمو الاقتصادي التي تلوح في الأفق خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو والتي من المرجح أن تشهد خسارة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ 30 عامًا سنين.

وساعد ارتفاع أسعار السلع الأولية مثل البلاديوم والروديوم والفحم وخام الحديد في السنوات الأخيرة شركات مثل أنجلو أمريكان بلاتينيوم سيباني ستيلووتر خام الحديد كومبا موارد إكسارو تحقيق عوائد غير متوقعة - مما يسمح لهم بالتغلب جزئيًا على القيود المحلية بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي وشبكة السكك الحديدية الضعيفة والجريمة.

ولكن مع انخفاض الأسعار منذ العام الماضي، أصبحت الشركات في وضع إعادة الهيكلة وخفض الوظائف.

وقال كلود بايساك، الرئيس التنفيذي لشركة Eunomix Research: "إن التحدي الآن يتمثل في القدرة على العمل، والقدرة على الإنتاج بشكل مستمر".

ما لم يكن هناك تغيير جوهري في السياسة وقدرة الدولة، فسوف ينتهي بنا الأمر إلى صناعة تعدين هامشية، مما يوفر وظائف هامشية.

بلغت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا 6.2% العام الماضي من 7.3% في عام 2022 و8.3% قبل عقد من الزمن، وفقًا لمجلس المعادن في جنوب إفريقيا، وهو مجموعة ضغط صناعية ويعمل في القطاع حوالي 477 ألف شخص.