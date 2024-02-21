شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تتفقد مشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد برلماني من لجنة الشون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد الذي يقوم بزيارة ميدانية لمحافظة أسوان، مشروع إنشاء وتطوير مستشفي السباعية المركزي بمنطقة السباعية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوفد البرلماني لمحافظة أسوان لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها مؤخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

واستقبل رئيس جهاز مدينة السباعية محمود عليان الوفد البرلماني، واصطحب الوفد في جولة تفقدية لمشروع إنشاء وتطوير مستشفي السباعية المركزي والذي أكد على وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات والتشغيل قبيل موعد 6/30 لتكون صرح طبي يخدم أهالي المدينه والذي يقام علي مساحة 10 آلاف متر مربع يشمل اقسام الطواريء والحوادث ومدرسه تمريض ومباني تشمل كافه التخصصات.

ورافق الوفد خلال تفقد المنشآت الصحية الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، ووكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتورة حنان أنور، ورحاب علي مدير عام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وطارق صبح مدير قسم الطب الوقائي بأسوان.