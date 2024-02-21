"القسام" أعلنت قتل 4 جنود إسرائيليين من "مسافة صفر" في خانيونس

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، في بلاغ، أنّ "مجاهدينا استهدفوا قوّة صهيونيّة متحصنة بمنزل، وأجهزوا على 4 جنود من مسافة صفر، وأصابوا البقية، وذلك في خانيونس".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام"، أنّ "مجاهدينا أكدوا مقتل 3 جنود وهبوط مروحية صهيونية لإخلائهم شمال حي الأمل غرب مدينة خانيونس".

ولفتت إلى أنّ "مجاهدينا تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TPG" مضادة للتحصينات".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، دون تحقيق الأهداف الإسرائيلية المعلنة للحرب كهزيمة على حركة "حماس" في القطاع واستعادة الأسرى.