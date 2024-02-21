الحجار بحث مع وفد من حركة امل ملف النازحين جراء العدوان الاسرائيلي

استقبل معالي وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار في مكتبه في الوزارة وفداً من مكتب الخدمات المركزي في حركة أمل برئاسة مسؤول الخدمات المركزي الاستاذ مفيد الخليل الذي عرض مع الوزير عدة ملفات متعلقة بالوزارة منها مواكبة ملف النازحين جراء العدوان الاسرائيلي وموضوع تدني رواتب وتقديمات الموظفين والمستخدمين في الوزارة بمختلف مسمياتهم لاعادة انتظام العمل في المرفق العام، وتأمين حياة لائقة للموظف للقيام بمهامه.

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