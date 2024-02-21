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أتلتيكو مدريد يحدد مدى إصابة جريزمان ومدة غيابه

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت تقارير إسبانية أن "جريزمان سيغيب عن مواجهة مضيفه ألميريا السبت المقبل في ، كما تحوم الشكوك حول مشاركته أمام أتلتيك بلباو في لقاء الإياب من الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا يوم 29 الشهر الحالي".

ومن المتوقع أن يكون جريزمان جاهزًا لمواجهة الإياب أمام إنتر في 13 آذار المقبل.

وتعرض الدولي الفرنسي للإصابة خلال خسارة فريقه أمام إنتر ميلان (0-1) أمس الثلاثاء على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن ذهاب ثمن نهائي ، حيث استبدله مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني في الدقيقة 78.

ويقدّم صاحب الـ 32 عامًا عروضا قوية مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم، محرزًا 18 هدفًا في 36 مباراة في جميع المسابقات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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