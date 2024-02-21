انت الان تتابع خبر أتلتيكو مدريد يحدد مدى إصابة جريزمان ومدة غيابه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت تقارير إسبانية أن "جريزمان سيغيب عن مواجهة مضيفه ألميريا السبت المقبل في الدوري الإسباني ، كما تحوم الشكوك حول مشاركته أمام أتلتيك بلباو في لقاء الإياب من الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا يوم 29 الشهر الحالي".ومن المتوقع أن يكون جريزمان جاهزًا لمواجهة الإياب أمام إنتر في 13 آذار المقبل.

وتعرض الدولي الفرنسي للإصابة خلال خسارة فريقه أمام إنتر ميلان (0-1) أمس الثلاثاء على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث استبدله مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني في الدقيقة 78.

ويقدّم صاحب الـ 32 عامًا عروضا قوية مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم، محرزًا 18 هدفًا في 36 مباراة في جميع المسابقات.

