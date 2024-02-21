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واسط.. اصابة ضابط متقاعد ومقتل شقيقه بهجوم مسلح

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "آمر قوة التدخل السريع في واسط سابقا العقيد عزيز الامارة وشقيقه تعرضا لهجوم مسلح في منطقة داموك بالكوت"، مشيراً الى "وفاة شقيقه إثر الحادث".
وأضاف، ان "الاجهزة الامنية في واسط أعلنت الاستنفار التام للبحث عن منفذ الهجوم في مدينة الكوت".

واشار الى ان "الحادث يعود لخلافات عشائرية، وثارات سابقة بين العقيد المفصول عن الخدمة عزيز الإمارة وعشائر أخرى".

وتابع، إن "شرطة الكوت القت القبض على أحد المنفذين وجاري العمل على اعتقال المتبقين منهم بعملية أمنية خاصة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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