انت الان تتابع خبر واسط.. اصابة ضابط متقاعد ومقتل شقيقه بهجوم مسلح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "آمر قوة التدخل السريع في واسط سابقا العقيد عزيز الامارة وشقيقه تعرضا لهجوم مسلح في منطقة داموك بالكوت"، مشيراً الى "وفاة شقيقه إثر الحادث".وأضاف، ان "الاجهزة الامنية في واسط أعلنت الاستنفار التام للبحث عن منفذ الهجوم في مدينة الكوت".واشار الى ان "الحادث يعود لخلافات عشائرية، وثارات سابقة بين العقيد المفصول عن الخدمة عزيز الإمارة وعشائر أخرى".

وتابع، إن "شرطة الكوت القت القبض على أحد المنفذين وجاري العمل على اعتقال المتبقين منهم بعملية أمنية خاصة".