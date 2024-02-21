اشتباكات مستمرة بين الشرطة والمزارعين الهنود

استأنف آلاف المزارعين الهنود مسيرتهم إلى العاصمة، بعد فشل المحادثات مع الحكومة في إنهاء الجمود بشأن مطالبهم بأسعار مضمونة للمحاصيل.

وبدأ المزارعون مسيرتهم الاحتجاجية الأسبوع الماضي، لكن تم إيقافهم على بُعد نحو 200 كيلومتر (125 ميلا) من نيودلهي عندما أطلقت الشرطة عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأصبحت حدود البنجاب المشتركة مع ولاية هاريانا مواقع احتجاج للمزارعين الذين يحاولون الوصول إلى نيودلهي، حيث يعد غالبية المزارعين المحتجين من الولايتين.

وقالت شرطة هاريانا، في منشور على موقع «X»، إن 12 ضابطًا أصيبوا بعد أن هاجمهم المتظاهرون بالعصي ورشقوهم بالحجارة. وأضاف المنشور أن المتظاهرين استخدموا مسحوق الفلفل الحار في إشعال النار، ما جعل من الصعب على الضباط التنفس.

وتعتزم السلطات احتواء المظاهرة، التي جددت حركة اندلعت منذ أكثر من عامين عندما اعتصم عشرات الآلاف من المزارعين في ضواحي المدينة لأكثر من عام، ما أجبر رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، على إلغاء قوانين الزراعة الجديدة في منطقة كبرى.