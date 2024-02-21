رئيسا الإمارات وإندونيسيا يبحثان العلاقات بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي، مع جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا، مستوى تطور مختلف مجالات التعاون بين البلدين، والعمل المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين خاصة التعاون الاقتصادي والاستثماري، الذي يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعود بالخير على شعبيهما الصديقين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الشيخ محمد بن زايد، هنأ الرئيس جوكو ويدودو بنجاح عملية الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً في بلاده، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها خلال السنوات الماضية لدفع علاقات إندونيسيا مع دولة الإمارات على مختلف المستويات مما كان له كبير الأثر في مواصلة ازدهارها.

وأعرب الرئيس الإندونيسي، عن شكره وتقديره لرئيس الامارات، مبدياً اعتزازه بما وصلت إليه علاقات البلدين من تقدم، متمنياً لدولة الإمارات مواصلة تطورها وازدهارها.

العاهل الأردني يهنئ نظيره السعودي بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة.

وأعرب العاهل الأردني في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين، موفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق، تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.