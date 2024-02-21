وزير الخارجية الأمريكي يرفض حلًا دبلوماسيًا للصراع في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة أنباء أمريكية، اليوم الأربعاء، برفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إمكانية إجراء مفاوضات وإيجاد حل دبلوماسي للصراع الأوكراني.

وأوضح بلينكن في محادثة مع الزعيم البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن واشنطن "لا ترى شروطا للدبلوماسية.

وأشار بلينكن إلى إمكانية استمرار الصراع دون تواجد مقومات للحل الدبلوماسي.

وأفادت صحيفة تركية، في وقت سابق، بأن التسوية الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية مستحيلة طالما أن فلاديمير زيلينسكي في السلطة.

وقالت الصحيفة: "زيلينسكي قلق من أن الغرب قد يتوقف عن دعمه، لا يزال يحاول جر العالم إلى صراع بسسب جنون العظمة الذي يعاني منه.

وأضافت: "زيلينسكي يمكنه إزالة وفده من الطاولة في حالة إجراء مثل هذه المفاوضات، فإن السلام مستحيل في ظل القيادة الحالية لكييف. لن تنطلي على روسيا أبدا نفس الحيلة مرة أخرى".