قمة جديدة في باريس بهدف التوصل لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

قالت القناة الـ12 العبرية، إن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى من المتوقع أن يسافر إلى باريس يوم الجمعة، للمشاركة في قمة جديدة تهدف إلى تأمين صفقة أسرى.

وحسب القناة الـ12 العبرية، فإن القمة سيحضرها رئيس الموساد ديفيد بارنيا ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووفد من مصر ورئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز.

ووفقا للقناة العبرية، فإن إسرائيل تنتظر رؤية المزيد من التقدم في المحادثات الجارية التي تجريها مصر وحماس في القاهرة، لتأكيد حضورها القمة.

وقال وزير حكومة الحرب بيني جانتس في وقت سابق الليلة،، إن هناك مؤشرات مبكرة على إحراز تقدم على الأسرى.