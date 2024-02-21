وزير الخارجية البرازيلي: شلل مجلس الأمن الدولي بشأن غزة وأوكرانيا غير مقبول

انتقد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، "الشلل غير المقبول" لمجلس الأمن في مواجهة الحربين في غزة وأوكرانيا. واعتبر فييرا خلال كلمته الافتتاحية، بان "المؤسسات المتعددة الأطراف ليست مجهزة بما يكفي للتعامل مع التحديات الحالية، كما يتضح من الشلل غير المقبول لمجلس الأمن بشأن النزاعات الجارية. هذا التقاعس يتسبب بخسائر في الأرواح البشرية".

وأكد فييرا أن "البرازيل تعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع الدولي الحالي المتعلق بالسلام والأمن". واعتبر أن "مجموعة العشرين يمكنها أن تؤدي دورا أساسيا للتخفيف من التوترات الدولية ولإحراز تقدم في خطة التنمية المستدامة".

البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين منذ كانون الأول، جعلت من اولوياتها "إصلاح الحوكمة العالمية". وستجري محادثات بهذا الصدد الخميس خلال اجتماع وزراء الخارجية.

فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إصدار قرارات بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، بسبب الفيتو الروسي، وواجه صعوبة في الاتفاق بشأن غزة، مع عرقلة الولايات المتحدة لأي دعوة إلى وقف إطلاق النار.