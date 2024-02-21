البراميل المتفجرة تثير الرعب في السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت منظمة قانونية محلية ترصد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان إنه تم قصف منطقة مدنية بولاية شمال كردفان من خلال استخدام البراميل المتفجرة، مما أثار حالة من الرعب والخوف في بلد يشهد حربا ضارية منذ أكثر من 10 أشهر.

وذكر موقع «سودان تربيون» أن منظمة (محامو الطورائ) نددت بـقصف الطيران الحربي لمنطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان بالبراميل المتفجرة، للمرة العاشرة خلال 8 أشهر.

وأكد بيان صادر عن المنظمة الحقوقية، أن الهجوم أدى إلى سقوط ضحايا، واصفا إياه بأنه عمل غير إنساني، لعدم وجود أهداف عسكرية، وشدد البيان على أن المنطقة المستهدفة خالية من أي نشاط أو مظاهر عسكرية، وبالتالي فإن هذا الهجوم يشكل جريمة حرب كاملة الأركان.

في المقابل، ذكرت مصادر محلية أن سلاح الجو السوداني كان يلاحق بقصفه الجوي في المنطقة المستهدفة، تجمعا لقوات الدعم السريع، بقيادة علي رزق الله، المعروف باسم (السافنا).

وأفاد تقرير (محامو الطوارئ) بأن 7 غارات جوية بالمنطقة ألقت من 8 إلى 10 براميل في كل غارة، وقعت بالأحياء السكنية والأسواق والمراعي وموارد المياه، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وبحسب المنظمة، فقد أدت الغارات على منطقة حمرة الشيخ إلى نزوح أعداد كبيرة من سكان المنطقة إلى القرى المجاورة، من بينها قرى سواني والفردة وأم سنط.

والبراميل المتفجرة عبارة متفجرات خام معبأة في أسطوانة، تلقى من طائرات هليكوبتر أو قاصفات غير حديثة، لإحداث تأثير مدمر، ولتلك البراميل قابلية تدمير عالية، كما أنها أرخص من حيث الكلفة بكثير من القنابل الموجهة أو الذكية أو حتى القنابل القديمة التي ترمى من الطائرات، لكنها أقل دقة بكثير، وتعتبر عشوائية إلى حد كبير.

على صعيد آخر، أعرب الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، جان إيغلاند، في حديثه إلى صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عن خيبة أمله من التجاهل الدولي لأزمة إنسانية كبرى في السودان، وذلك وسط انشغال العالم بالحرب في قطاع غزة وأوكرانيا.

وأوضح إيغلاند أن الحرب التي تشهدها السودان منذ منتصف أبريل من العام المنصرم، نجم عنها عمليات تطهير عرقية كبرى في منطقة دارفور، حيث أجبر أكثر من 700 ألف شخص على مغادرة مدنهم وقراهم.