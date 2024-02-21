16 مليون يمني يطالبون بحماية دولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال تقرير أممي حديث إن أكثر من 16 مليون شخص في اليمن من المتأثرين بالصراع المستمر منذ ت9 سنوات والكوارث الطبيعية، بحاجة إلى خدمات الحماية خلال العام الحالي 2024.

ووفق تقرير النظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية في اليمن، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 16.4 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا في البلاد سيكونون بحاجة إلى خدمات الحماية خلال العام الحالي 2024.

وأضاف التقرير أن المحتاجين لخدمات الحماية هم من الفئات الأكثر ضعفا والتي تشمل النازحين؛ بمن فيهم المعرضون لخطر الإخلاء، والأفراد الذين لا يستطيعون الوصول إلى الوثائق المدنية، والأسر التي تعيلها نساء وأطفال، والأطفال غير المصحوبين، والمنفصلون عن ذويهم.

وأوضح مكتب الـ»أوتشا» أن المدنيين في اليمن لا يزالون معرضين لمخاطر الحماية الناجمة عن تأثير 9 سنوات من الصراع والعواقب طويلة المدى للأزمة، خاصة الأطفال والنساء.

على صعيد آخر شنت المقاتلات الأمريكية والبريطانية سلسلة غارات على مواقع الحوثي في الحديدة، في ساعة مبكرة من فجر أمس، وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن الانفجارات ناجمة عن غارتين على منطقة «العرج» في شمال غرب مدينة الحديدة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعرض ناقلتي حبوب وبضائع أمريكيتين لهجومين بصاروخين باليستيين وطائرة مسيرة من مناطق سيطرة الحوثيين.

وأوضحت في بيان عبر منصة إكس أنه في 19 فبراير أطلق صاروخان باليستيان مضادان للسفن من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن نحو السفينة شي تشامبيون، وهي ناقلة حبوب مملوكة للولايات المتحدة وترفع العلم اليوناني، وأكدت أنه لم يبلغ عن أضرار أو إصابات، وواصلت السفينة اتجاهها المقرر لتسليم الحبوب في عدن.

وفي اليوم نفسه نفذت طائرة من دون طيار هجوما على السفينة «نافيس فورتونا»، المملوكة للولايات المتحدة وترفع علم جزر مارشال؛ مما تسبب في أضرار طفيفة من دون إصابات، بحسب «سنتكوم».

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن قواتها في البحر الأحمر اعترضت ودمرت مسيرتين انطلقتا من اليمن.

وقالت في بيان إن فرقاطات فرنسية متعددة المهام رصدت في مناطق الدوريات التي تقوم بها في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر هجمات عدة بطائرات مسيرة من اليمن.

وأضافت أنه تم الاشتباك مع طائرتين مسيرتين وتدميرهما، مشيرة إلى أن تحركات قواتها في البحر الأحمر تساهم في ضمان الأمن البحري، من قناة السويس إلى مضيق هرمز، والدفاع عن حرية الملاحة الدولية.

مشاهدات يمنية: