الجيش الجزائري يوقف مئات المهربين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال الأسبوع 800 شخص بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة بمدن الجزائر.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أن وحداتها أوقفت 366 مهربا، وصودر منهم 45 مركبة و120 مولدا كهربائيا و62 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وكمية من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

من جهة أخرى أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري 434 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.