الجيش الجزائري يوقف مئات المهربين

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وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أن وحداتها أوقفت 366 مهربا، وصودر منهم 45 مركبة و120 مولدا كهربائيا و62 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وكمية من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.
من جهة أخرى أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري 434 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.
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