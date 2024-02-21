المملكة توفر أجهزة طبية لـ100 ألف سوداني

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ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، والمدير العام للصندوق الدكتور كمال الدين يعقوب محمد، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله المعلم، أن الاتفاقية تهدف إلى توفير أجهزة طبية في مستشفى كسلا ومستشفى الأبيض بالسودان، لسد النقص الكبير بالأجهزة والحد من الوفيات، يستفيد منها 100 ألف فرد مباشر، و100 ألف فرد غير مباشر.
في السياق نفسه، وزع المركز 950 سلة غذائية في محلية أمبده بولاية الخرطوم، استفاد منها 7.566 فردا من الفئات النازحة، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م.
وأكد المركز أن البادرة تأتي ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني في السودان للتخفيف من معاناة النازحين هناك.
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