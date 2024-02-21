مقتل مدنيين في قصف على دمشق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر عسكري سوري أمس بمقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف دمشق.

وقال المصدر في منشور أوردته وزارة الدفاع السورية على صفحتها بموقع «فيسبوك» «شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق».

وأضاف «أسفر العدوان عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة».

وكانت صحيفة «الوطن» السورية ذكرت أن «شخصين على الأقل استشهدا في العدوان الإسرائيلي على منطقة كفرسوسة بدمشق».