مقتل مدنيين في قصف على دمشق

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وقال المصدر في منشور أوردته وزارة الدفاع السورية على صفحتها بموقع «فيسبوك» «شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق».
وأضاف «أسفر العدوان عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة».
وكانت صحيفة «الوطن» السورية ذكرت أن «شخصين على الأقل استشهدا في العدوان الإسرائيلي على منطقة كفرسوسة بدمشق».
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