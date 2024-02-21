روسيا تتهم منظمة بريطانية بالتجسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أمس، الكشف عن أنشطة منظمة تجسسية تحمل اسم «المجلس البريطاني»، والتي كانت تعمل في مجال الاستخبارات لصالح كييف واستخدمت اللاجئين الأوكرانيين لجمع بيانات استخباراتية في مقاطعة خيرسون. وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي أنه «تم اكتشاف أنشطة تجسسية تعود للمجلس الثقافي البريطاني، والذي قام بأنشطة استخباراتية لصالح نظام كييف في مقاطعة خيرسون». وأثبت جهاز الأمن الفيدرالي أن «المجلس الثقافي البريطاني» استخدم اللاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في بريطانيا للحصول على معلومات استخباراتية عسكرية سياسية من خلال اتصالات وثيقة موجودة في مقاطعة خيرسون.

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