مدعية تهدد بالاستيلاء على أملاك ترمب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس أنها مستعدة للاستيلاء على أصول الرئيس السابق دونالد ترمب إذا لم يتمكن من تدبير الأموال اللازمة لتغطية نفقاته، بعد أ4 أيام من فرض غرامة عليه بقيمة 354 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني. وأوضحت في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» الإخبارية، أنه إذا لم يكن لديه أموال لسداد الغرامة، فسنسعى إلى آليات تنفيذ الحكم في المحكمة، وسنطلب من القاضي مصادرة أصوله.

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