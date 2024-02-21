وفاة أسير فلسطيني لديه 11 مؤبدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أمس وفاة معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل محكوم عليه بالسجن المؤبد 11 مرة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس أن المتوفي (53 عاما) من مخيم الفارعة شمال طوباس، وهو معتقل منذ تاريخ 28 مايو 2007.

وأشارت الوكالة إلى أن الأسير «أحد الحالات المرضية المزمنة في سجون إسرائيل، وهو المتوفي التاسع في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي».

وترتفع حصيلة وفيات الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 246.