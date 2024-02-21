شكرا لقرائتكم خبر وفاة أسير فلسطيني لديه 11 مؤبدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس أن المتوفي (53 عاما) من مخيم الفارعة شمال طوباس، وهو معتقل منذ تاريخ 28 مايو 2007.
وأشارت الوكالة إلى أن الأسير «أحد الحالات المرضية المزمنة في سجون إسرائيل، وهو المتوفي التاسع في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي».
وترتفع حصيلة وفيات الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 246.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أسير فلسطيني لديه 11 مؤبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.