حركة التجدد تنعى كميل منسى: من رواد الإعلام الحديث في لبنان

اشارت حركة التجدد في بيان، الى انه "ارتحل عنا بالأمس الصحافي الفذ كميل منسى، أحد صانعي الإعلام التلفزيوني ورائد من رواد الكلمة الحرة والصحافة الحديثة في لبنان والعالم العربي. وإلى جانب دوره الإعلامي المميز، كان كميل منسى ملتزماً قضية لبنان الرسالة والحداثة والتجدد والديموقراطية، حيث كان من مؤسسي حركة التجدد الديموقراطي عام 2001 إلى جانب النائب والوزير الراحل نسيب لحود، وعضواً في اللجنة التنفيذية للحركة ومكتبها السياسي لدورات عدة".
ولفت البيان الى ان "رفاقه في حركة التجدد ينعونه بكل حزن وأسى ويفتقدون حضوره الطيب المفعم بالطاقة الإيجابية، ودوره في احتضان الأجيال الشابة وترسيخ إيمانها وتعلقها بلبنان، ويتوجهون بخالص التعزية إلى عائلته ومحبيه والأسرة الصحافية في لبنان والعالم العربي".
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