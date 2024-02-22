بسبب الحرب الأوكرانية.. ألمانيا تخطط لمجابهة الطائرات بالدبابات

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

يستعد الجيش الألماني لاستلام دبابات جديدة مضادة للطائرات لتحل محل نظام الأسلحة جيبارد (نظام مدفعي مضاد للطائرات ذاتي الحركة)، بعد أن وافقت لجنة الدفاع في البرلمان( البوندستاج) على شراء 19 دبابة، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عن مصادر دفاعية.

وتشير هذه الخطوة إلى تجاوب الجيش الألماني مع الحرب في أوكرانيا، حيث يمثل التصدي للطائرات المسيرة أهمية رئيسية.

ومن ناحية أخرى، يستخدم الجيش الأوكراني دبابات جيبارد الألمانية الأقدم.

واستغرقت عملية صنع القرار وقتا طويلا، وهي حقيقة انتقدها المتحدث باسم السياسة الدفاعية للحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، فلوريان هان.

وقال هان لـ (د. ب. أ) إن "حقيقة أن الأمر استغرق عامين للتوصل إلى قرار يتعلق بمشتريات لسد واحدة من أكثر الفجوات الصارخة في القدرة على حماية القوات من هجمات محمولة جوا مثل الطائرات المسيرة، حتى بعد أن كشفت عن نقطة تحول، يظهر مرة أخرى أن هذه الحكومة الفيدرالية مازالت لم تدرك بعد خطورة الوضع".

وكان هان يشير إلى تعليقات أدلى بها المستشار الألماني أولاف شولتس العام الماضي، حين قال إن الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا يشكل نقطة تحول، تستدعي إعادة استثمار واسعة في الجيش.

وقال شولتس إن ألمانيا "من الآن فصاعدا - عاما بعد عام - ستستثمر أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في دفاعنا".

قال هان إنه مع ذلك لا تزال هيئة المشتريات غير منظمة بطريقة تجعل الوقت عاملا حاسما، كما انتقد حقيقة أن ألمانيا لم تقم بشراء سوى 19 دبابة مضادة للطائرات.

وفي الحرب الدائرة، تستخدم روسيا أعدادا كبيرة من الطائرات المسيرة، وأن استخدام دبابات للتصدى لهذه الطائرات تعد أقل تكلفة من استخدام الصواريخ الموجهة الأكثر تكلفة.