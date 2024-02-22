"رئيس حماية المستهلك" يبحث ضبط الرقابة على أسواق الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقي إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك باللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة بعض الملفات وأهمها الرقابة على الأسواق.

وبحسب بيان صحفي، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك الدور الهام والعظيم الذي يقوم به الجهاز في ظل ما شهدته الأسواق خلال الفترة الاخيرة من تلاعب في الأسعار.

وفي هذا الإطار، أشار "السجيني"، إلي أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الثانية؛ لأهميتها ومكانتها الكبيرة جغرافيًأ واقتصاديًأ.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، على السعي لتواجد الجهاز في المحافظة، والانتشار في الأسواق، من خلال الفرع الإقليمي للجهاز بالإسكندرية، ومأموري الضبط القضائي بالفرع .

وخلال الزيارة، قام "السجيني"، بتركيب شاشة تفاعلية للجهاز بسيتي سنتر الإسكندرية، والذي يُعد نقطة التقاء كبيرة من المواطنين؛ لما تحتويه الشاشة من خدمات الجهاز المُميكنة التفاعلية؛ مما يسهل للمواطنين القدرة على التواصل المباشر مع الجهاز حال وجود شكاوى وبلاغات .

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن سعادته وتقديره لمحافظ الإسكندرية، على الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك، مؤكدًا على تطلعه لمزيد من التعاون في الفترة المقبلة؛ للإرتقاء بمنظومة حماية المستهلك، من أجل خدمة جموع المستهلكين.

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