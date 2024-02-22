الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان: رسائل الدعم أبكتني

اشار الملك تشارلز ملك بريطانيا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ريشي سوناك الى إن رسائل الدعم التي تلقاها بعد تشخيص إصابته بالسرطان أبكته.
وذكر الملك تشارلز خلال لقاءه الأسبوعي مع سوناك "تلقيت الكثير من الرسائل والبطاقات الرائعة... ودفعتني إلى البكاء في معظم الأحيان".
ورد سوناك "الجميع يدعمونك".
ويعقد الملك لقاء أسبوعيا مغلقا مع رئيس الوزراء، ولكن يسمح للكاميرات أحيانا بتصوير بداية اللقاء.
واجتماع اليوم الأربعاء هو أول لقاء رسمي مباشر يعقده الملك مع سوناك منذ الكشف عن إصابته بنوع غير محدد من السرطان.
وذكر قصر بكنغهام أن الملك سيواصل القيام بالمهام الرسمية والورقية في أثناء خضوعه للعلاج من السرطان.
واستهل سوناك اجتماعه مع الملك بالقول إنه من الرائع رؤيته بمظهر جيد جدا.
ورد تشارلز مازحا "إنه خداع بصري".
وأعلن قصر بكنغهام في وقت سابق من الشهر الحالي تشخيص إصابة الملك تشارلز (75 عاما) بنوع من السرطان. وتقلد الملك عرش البلاد منذ أقل من 18 شهرا عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث.
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