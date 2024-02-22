وفاة 8 مرضى بسبب توقف محطة الأكسجين بمستشفى في خان يونس

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن 8 مرضى توفوا نتيجة توقف المولد الكهربائي ووقف الأكسجين عن المرضى في «مجمع ناصر الطبي» بمدينة خان يونس في قطاع غزة، وما زالوا على أسرتهم بين المرضى منذ 4 أيام.

وأوضحت المصادر أن «جثث المرضى الثمانية بدأت بالانتفاخ وتظهر عليها علامات تحلل مما يشكل خطراً على المرضى الآخرين بعد رفض القوات الإسرائيلية إخراج جثامين المرضى ليتم دفنهم».

إلى ذلك، وصف مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، غزة بأنها أصبحت «منطقة موت»، مشيراً إلى تدمير جزء كبير منها.

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، إن «الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة مستمر في التدهور.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية نفذت مع شركائها عمليات طوارئ تجاه مجمع ناصر الطبي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وتابع غيبريسوس: «أصبحت غزة منطقة موت، لقد تم تدمير جزء كبير من المنطقة».