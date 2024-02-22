الكرملين: وسائل الإعلام الغربية تتعرض لضغوط قوية لتزييف أخبارها

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف ، إن وسائل الإعلام الغربية تتعرض لضغوط قوية من حكوماتها التي تستخدمها كقناة لبث مواضيع إخبارية مزيفة.

وأضاف بيسكوف "في بعض الدول، كما نعلم، بما في ذلك الدول الغربية، تتعرض وسائل الإعلام في بعض الأحيان لضغوط قوية للغاية من أصحابها وحكومات تلك الدول".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابع: "نرى كيف يتم حقن العديد من القصص الإخبارية المزيفة في عدد كبير من وسائل الإعلام الغربية".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن العديد من وسائل الإعلام في الغرب "تهرع إلى الأخبار الساخنة، دون التحقق من البيانات، وتقع ضحية تصرفات حكوماتها التي تستخدم وسائل الإعلام كقناة لتقديم معلومات كاذبة".

وردا على طلب تحديد ما إذا كانت هناك حرية تعبير في الغرب، أكد بيسكوف، في رأيه، أن حرية الصحافة هي قضية "فلسفية تماما".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن حرية الصحافة هي في المقام الأول، الاستقلال المالي، ولا يمكن إلا لعدد قليل من وسائل الإعلام في العالم، بما في ذلك في بلادنا، أن تعلن أنها مستقلة ماليا وأن عملها قابل للتطبيق تجاريا.

وقال بيسكوف إن وسائل الإعلام مملوكة دائما لشخص ما، ويعطيها شخص ما المال ويدعمها، ولهذا السبب، يجب أن تعكس وجهة نظر مالكها بطريقة أو بأخرى.