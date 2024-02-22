يوم تاريخي.. أول مركبة فضائية خاصة تستعد للهبوط على القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب العالم اليوم الخميس، اكتمال مهمة أول محاولة لهبوط مركبة مملوكة لشركة خاصة على القمر، بعد نحو 52 عاما من آخر رحلة قمرية مأهولة عام 1972.

وأعلنت شركة (انتويتيف ماشينز)، أمس الأربعاء، أن مركبة فضاء تابعة لها، وصلت إلى مدار القمر، وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني، إن مركبة الفضاء (أوديسيوس) دخلت مدارا دائريا على ارتفاع 92 كيلومتر فوق سطح القمر بعد تشغيل الدفع الصاروخي الرئيسي لمدة 7 دقائق تقريبا في مناورة دخول المدار.

وإذا نجحت الرحلة، فستكون أول هبوط متحكم فيه على سطح القمر بواسطة مركبة فضائية أميركية منذ آخر مهمة مأهولة لمركبة أبولو إلى القمر عام 1972.

وتوقع البيان أن "تقلل المركبة الفضائية مدارها تدريجيا، وتهبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في الساعة 22:49 بتوقيت جرينتش، اليوم الخميس.

وتحمل المركبة الفضائية 6 حمولات من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا، تضم أدوات مصممة لجمع البيانات حول البيئة القمرية.

وذكر البيان أن (أوديسيوس) بحالة ممتازة، وطوال مدة بقائها في مدار القمر على بعد مسافة 384 ألف كيلومتر من الأرض، سيتابع مراقبو المهمة في هيوستن بيانات الرحلة من المركبة الفضائية ونقل صور القمر.

وبدأت رحلة أوديسيوس في 15 فبراير الجاري على متن صاروخ من طراز فالكون -9، صنعته شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك ومقرها كاليفورنيا، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

وستمثل هذه المهمة حال نجاحها أيضا أول رحلة إلى سطح القمر في إطار برنامج أرتميس القمري التابع لناسا، إذ تحاول الولايات المتحدة إعادة رواد الفضاء إلى القمر قبل أن تهبط الصين بمركبتها الفضائية المأهولة هناك.

وسميت المركبة أوديسيوس، على اسم البطل اليوناني الذي تولى مهمة إعادة جيش بلاده إلى الوطن بعد انتهاء حرب طروادة.