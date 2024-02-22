الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يكون الطقس مستقر ودافئ نسبياً، مع ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن تعود للانخفاض يوم السبت مع بعض التقلبات المحلية ليعود فيستقر يوم الاحد و حتى مساء الاثنين".

واشارت الى ان "الطقس اليوم، قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية، يتحول ليلاً الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة. اما غدا الجمعة، فالطقس غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود الـ 3 و5 درجات على الجبالشن وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحياناً بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية".

واضافات، أن "طقس السبت غائم جزئياً بسحب متوسطة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر مع تساقط امطار خفيفة بشكل متفرق خاصة في المناطق الداخلية والجبلية. والاحد قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية".