الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29410 قتلى و69465 مصابا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع نتيجة العدوان الاسرائيلي إلى 29410 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي".

وأكدت في بيان "تسجيل 97 شهيدا و132 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصل عدد الجرحى إلى 69465 جريحا منذ بدء الحرب".