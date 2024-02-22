بقي الإسم حتى وفاة جمال عبد الناصر .. الحلم الذي تبدد بعد 3 سنوات من تحقيقه

الشارقة - اميمة ياسر - جرى التوقيع على ميثاق أهم محاولة للوحدة العربية بين الدول في 22 فبراير عام 1958 بين الرئيسين المصري جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي وكان يمكن أن يتغير التاريخ حينها.

كانت تلك الوحدة التي لم تستمر أكثر من 3 أعوام، المحاولة الأولى، وكانت أيضا الأخيرة التي تجسدت على أرض الواقع فعلا، وجميع المحاولات الكثيرة اللاحقة التي جمعت دولا عربية مختلفة لم تتجاوز عتبة الاتفاق والإعلان الأولي، كما أن إحدى المحاولات وكانت جرت بين ليبيا وتونس بما يعرف إعلان جربة بين الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة في 12 يناير عام 1974 بشأن وحدة بين البلدين تحت اسم "الجمهورية العربية الإسلامية" لم يتجاوز ساعات يوم أو يومين.

بدأت الأحداث تتسارع في اتجاه الوحدة بين مصر وسوريا بوصول وفد يضم 14 ضابطا من المجلس العسكري السوري برئاسة عفيف البزري إلى القاهرة ليلة 11 – 12 يناير.

الوفد العسكري السوري طلب من جمال عبد الناصر في اجتماع عقد في 14 يناير عام 1958 إقامة وحدة فورية بين البلدين وشرحوا في تلك المناسبة الظروف الصعبة الإقليمية والداخلية التي تمر بها سوريا.

استجاب لإلحاح القيادات السورية

جمال عبد الناصر بحسب شهادات موثوقة، تردد في الموافقة على العرض غير العادي، وكان يفضل التريث والتحضير لهذه الخطوة لمدة خمس سنوات، لكنه في نهاية المطاف استجاب لإلحاح القيادات السورية.

تسارعت الأمور في تلك الفترة التي أطلق عليها محمد حسنين اسم "سنوات الغليان"، ووقع الرئيس المصري جمال عبد الناصر مع نظيره السوري شكري القوتلي في 1 فبراير 1958، اتفاقية بشأن جمع البلدين في دولة واحدة، وفي 21 فبراير، أجري استفتاء في البلدين بشأن هذه الوحدة، وانتخب عبد الناصر رئيسا لـ "الجمهورية العربية المتحدة".

لاحقا تم تشكيل برلمان مشترك في عام 1960، وشكل مجلس أمة يتكون من 400 عضو من مصر و200 من سوريا، وجرى ألغاء الوزارات المحلية وتشكيل وزارة واحدة مقرها القاهرة، عاصمة الدولة الجديدة.

عبد الناصر كان في تلك الفترة من المد القومي زعيما قوميا وكانت شعبيته كبيرة جدا في عدد من دول المنطقة، وهذا هو العامل الرئيس لتلك المحاولة الوحدوية العملية الأولى.

قام رئيس الدولة الجديدة جمال عبد الناصر بزيارة سوريا في 24 فبراير عام 1958، واستقبل في دمشق بحفاوة كبيرة وخرجت لاستقباله الحشود، وتعززت الآمال وقتها في أن الوحدة ليست مجرد حلم أو موقف عاطفي وأنها قادرة على الاستمرار.

قلب العروبة النابض

عبد الناصر خاطب السوريين في تلك المناسبة قائلا إنه بينهم يشعر بأسعد لحظات حياته، ووصف سوريا بأنها "قلب العروبة النابض" وأنها "حملت دائما راية القومية العربية" ونادت بها، مضيفا قوله: "واليوم، أيها الإخوة المواطنون، حقق الله هذا الأمل وهذا الترقب وأنا التقي معكم في هذا اليوم الخالد، بعد أن تحققت الجمهورية العربية المتحدة".

الخطوة الحلم تحققت وتجسدت على أرض الواقع لكنها لم تستمر طويلا، فسرعان ما ظهرت التناقضات وكبرت الشكوك على خلفية قرارات متسرعة وإدارة سيئة.

اشتد التوتر في سوريا وانفجر الوضع في شكل انقلاب عسكري في 28 سبتمبر عام 1961 بقيادة عبد الكريم النحلاوي، هو السادس من نوعه في تاريخ البلد.

أعلنت السلطات الجديدة انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة. تفكك الدولة الجديدة وعاد الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن الاسم " الجمهورية العربية المتحدة"، ظل قائما في مصر حتى 2 سبتمبر من عام 1972، حين تغير إلى جمهورية مصر العربية. حدث ذلك بعد مرور عام على وفاة جمال عبد المناصر.