جامعة الدول العربية تؤكد دعمها للصومال في مواجهة الاعتداء على سيادتها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت جامعة الدول العربية دعمها التام لجمهورية الصومال في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها ؛ وللرؤية الصومالية الهادفة إلى تعزيز أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها الإقليمية .

جاء ذلك في بيان صدر عن الأمانة العامة للجامعة العربية عقب تسليم الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة السفير خليل إبراهيم الذوادي ، رسالة خطية في العاصمة مقديشو إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود ، من أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط .

وأوضح البيان الذي وزعته الأمانة العامة للجامعة اليوم أن الرسالة تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 8988 الصادر في 17 يناير الماضي والمعنون بـ” دعم جمهورية الصومال في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها”.

وذكر البيان أن السفير الذوادي نقل إلى الرئيس الصومالي الإجراءات والتحركات المختلفة التي قامت بها الجامعة العربية خلال الفترة الماضية دعماً للمواقف الصومالية وتنفيذاً للقرار العربي المشار إليه، بما فيها الخطابات الموجهة من الأمين العام إلى سكرتير عام الأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن لشهر فبراير 2024 وإلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، واستعرض الجهود المختلفة لبعثات الجامعة العربية في مختلف عواصم العالم مع الدول والمنظمات ذات الصلة.