26 صورة عجيبة من جوجل إيرث.. بينها 3 من مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - دون مبالغة، كان إطلاق برنامج جوجل إيرثGoogle Earth في عام 2005، لحظة فارقة في تاريخ البشرية، إذ أتاحت للبشر العاديين إلقاء نظرة فاحصة على عالمنا الواسع، واكتشاف كثير من غرائبه وأماكنه المذهلة.

وتعتمد خرائط حوجل، على جمع الصور من مصادر مختلفة، من الأقمار الصناعية الموجودة في مدار متزامن مع الأرض والتي تلتقط صورًا منخفضة الدقة على ارتفاع عشرات الآلاف من الكياومترات فوق الأرض، إلى الأقمار الصناعية الأقرب إلى الأرض والتي تلتقط صورا عالية الدقة، وحتى الصور الجوية، مأخوذة من الطائرات وحتى البالونات.

الصور متاحة لأي شخص، واستفاد البشر في جميع أنحاء العالم من هذا المورد الغني للعثور على أماكن غريبة ورائعة ربما ظلت غير مكتشفة.

من ساحة من الطائرات العسكرية، إلى نمط منقط أنشأه النمل، إلى الهياكل الغامضة المحفورة في صحراء جوبي وحتى جزيرة سوداء غريبة في المحيط الهادئ، ساعد برنامج Google Earth - ومستخدمو الإنترنت التابعون له - في تسليط الضوء على هذه الأماكن.

وإليك نظرة على بعض الغرائب على كوكبنا، وفقا لتقرير مجلة لايف ساينس.

الصليب المعقوف في كازاخستان

اكتشف العلماء أكثر من 50 صورة جغرافية عبر شمال كازاخستان في آسيا الوسطى، بما في ذلك هذا التصميم على شكل الصليب المعقوف. على الرغم من أن رمز الصليب المعقوف تم إنشاؤه من الخشب، إلا أن العديد من الصور الجيوغليفية كانت مصنوعة من أكوام ترابية، يعود تاريخها إلى 2000 عام. في ذلك الوقت، لم تكن الصلبان المعقوفة شائعة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا، ولم تكن بالطبع مرتبطة بأي معتقدات سياسية.

جزيرة في بحيرة على جزيرة في بحيرة على جزيرة في الفلبين

نعم، التقط برنامج Google Earth هذه الصورة التي تظهر جزيرة صغيرة تقع داخل بحيرة فوهة بركانية على جزيرة تسمى جزيرة فولكانو في بحيرة تسمى بحيرة تال في جزيرة لوزون الفلبينية.

هياكل العجلات في واحة الأزرق في الأردن

رصد برنامج Google Earth بعض الأعمال الفنية القديمة المحفورة على سطح الكوكب، بما في ذلك الهياكل الهندسية على شكل عجلة والتي قد يعود تاريخها إلى حوالي 8500 عام، ما يجعلها أقدم من النقوش الجيوغليفية في بيرو والتي تسمى خطوط نازكا. يبدو أن بعض هذه التصاميم المنتشرة في واحة الأزرق في الأردن وضعت بطريقة تتماشى مع شروق الشمس في الانقلاب الشتوي.

وفحص فريق من العلماء هياكل العجلات التي تسمى أيضًا "أعمال الرجال المسنين" باستخدام صور الأقمار الصناعية المتاحة من خلال برنامج Google Earth.

وجد الباحثون أن العجلات تختلف في تصميمها، حيث يظهر بعضها شعاعًا ينطلق من المركز، والبعض الآخر يحتوي على قضيب واحد أو اثنين فقط بدلاً من شعاع، والبعض الآخر ليس دائريًا على الإطلاق وبدلاً من ذلك على شكل مربعات أو مستطيلات أو مثلثات.

العجلات التي تظهر في هذه الصورة موجودة في واحة الأزرق ولها شعاع باتجاه الجنوب الشرقي والشمال الغربي، ومن المحتمل أن تتماشى مع شروق الشمس في الانقلاب الشتوي.

هياكل العجلات في المملكة العربية السعودية

أحد أنواع هذه "العجلات" في الشرق الأوسط يشبه عين الثور، مع ثلاثة مثلثات تشير نحو العين وأكوام صغيرة من الحجارة تنطلق من المثلثات نحو عجلة عين الثور. ويطلق ديفيد كينيدي، من جامعة غرب أستراليا، الذي شارك في إدارة المشروع، على هذه المقبرة اسم "مقبرة مركزية تحتوي في هذه الحالة على ثلاثة مثلثات يحتوي كل منها على الأقل على جزء من خط متصل من أكوام الحجر التي تمتد إلى مركز."

الهرم غير المكتشف في مصر

تُظهر هذه الصورة من Google Earth شذوذًا يعتقد البعض أنه قد يكون هرمًا غير منقب. تم اكتشاف العشرات من الحالات الشاذة في مصر باستخدام برنامج Google Earth خلال السنوات الخمس الماضية؛ ومع ذلك، هناك جدل حول ما إذا كانت تمثل سمات طبيعية أم هياكل صناعية. هناك حاجة إلى المزيد من أعمال التنقيب.

كما تظهر صورة ثانية من الصحراء المصرية ما يشبه أهرامات متآكلة، بينما يعتقد البعض أنها معالم جيولوجية.

جزيرة ساندي الغامضة بالقرب من كاليدونيا الجديدة

في عام 2012، اكتشفت مجموعة من الباحثين الأستراليين جزيرة بحجم مانهاتن في جنوب المحيط الهادئ. ظهر مكان غامض يسمى جزيرة ساندي على الخرائط، شمال غرب كاليدونيا الجديدة. حتى أنه ظهر كمضلع أسود على برنامج Google Earth. ولكن عندما أبحر العلماء إلى هناك في نوفمبر 2012، وجدوا مياهًا مفتوحة بدلًا من الأرض الصلبة.

النجمة الخماسية في كازاخستان

على سهوب آسيا الوسطى التي تعصف بها الرياح، في زاوية معزولة من كازاخستان، هناك نجمة خماسية كبيرة يبلغ قطرها حوالي 366 مترًا، محفورة على سطح الأرض. تظهر النجمة الخماسية المحاطة بدائرة، وتقع على الشاطئ الجنوبي لخزان توبول العلوي، بشكل واضح على خرائط جوجل.

ربط العديد من التعليقات عبر الإنترنت الموقع بعبادة الشيطان أو الطوائف الدينية الغريبة أو سكان العالم السفلي. بدلاً من ذلك، تبين أن النجم الخماسي هو الخطوط العريضة لحديقة مصنوعة على شكل نجمة؛ يتميز النجم بالطرق التي تصطف الآن على جانبيها الأشجار، ما يجعل شكل النجم أكثر وضوحًا في الصور الجوية.

مواقع الإطلاق المهجورة في منطقة دفاع هاواي

تُظهر صورة Google Earth هذه منطقة أواهو الدفاعية في هاواي، والتي تم تجهيزها بصواريخ في الهواء الطلق مع سواتر ترابية، أو سدود، بين مواقع الإطلاق المزدوجة، كما هو موضح هنا في عام 1968.

وكانت صواريخ نايكي، وهي صواريخ أرض-جو الأسرع من الصوت، جاهزة للإطلاق في ما يقرب من 300 موقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال فترة الحرب الباردة، من عام 1954 إلى السبعينيات. حتى أن بعض تلك الصواريخ كانت تحمل رؤوسًا حربية نووية. وعفا عليها الزمن مع ظهور الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بعيدة المدى.

هنا، يظهر أحد هذه المواقع، منطقة أواهو الدفاعية في هاواي، في عام 1968. كان الموقع مجهزًا ذات يوم بصواريخ في الهواء الطلق، مع وجود سدود بين مواقع الإطلاق المزدوجة.

تركيب فني حلزوني "نفس الصحراء" في مصر

بوابة حلزونية إلى عالم بديل؟ ربما رسالة أجنبية؟ أو نصب تذكاري قديم لكائن خارق للطبيعة؟ هذا التصميم الحلزوني العملاق في الصحراء المصرية، وليس بعيدًا عن شواطئ البحر الأحمر، هو تركيب فني يسمى "نفس الصحراء". في مارس 2007، قامت داناي ستراتو وألكسندرا ستراتو وستيلا كونستانتينيدس بإنشاء عمل فني بمساحة 100 ألف متر مربع يهدف إلى الاحتفال "بالصحراء كحالة ذهنية، ومناظر طبيعية للعقل"، كما يقول الفنانون على موقعهم على الإنترنت.

فتحات النهب في سوريا

أدت الحرب الأهلية في سوريا إلى تعريض مئات المواقع الأثرية للخطر، بما في ذلك إلحاق أضرار بجميع مواقع التراث العالمي الستة المدرجة في قائمة اليونسكو في البلاد، والتي تعتبر واحدة من أقدم المناطق المحتلة على وجه الأرض. وأظهرت الأقمار الصناعية، على وجه الخصوص، الكثير من هذا الدمار، مع بعض الصور الأكثر غرابة التي تظهر الدمار في أفاميا. هناك، كشفت صور Google Earth أن المدينة الرومانية القديمة بأكملها مليئة بالثقوب التي حفرها اللصوص منذ بداية الحرب الأهلية.

قالت إيما كونليف، باحثة الآثار في جامعة دورهام في إنجلترا، والتي نشرت تقريرًا يوثق الأضرار الأثرية في سوريا، لـ Live Science في عام 2013: "يبدو مثل سطح القمر.

بحيرة الدم خارج مدينة الصدر في العراق

خارج مدينة الصدر في العراق، في الإحداثيات 33.396157° شمالاً، 44.486926° شرقاً، تقع بحيرة حمراء اللون. لا يوجد حتى الآن تفسير رسمي للون هذا الجسم المائي الغريب.

نقاط البولكا على الوادي الكبير بواسطة النمل

قد يكون لنمط البولكا المنقط الغريب بالقرب من البركان المخروطي المسمى عرش فولكان على الحافة الشمالية لجراند كانيون تفسير بسيط: النمل. اتضح أن الصحراء المحيطة بجراند كانيون هي موطن للنمل الأحمر الحاصد.

يمكن لهذه المخلوقات المزعجة إنشاء أكوام تعشيش يبلغ عرضها حوالي (120 سم) وعادة ما تكون محاطة بأرض جرداء تصل مساحتها إلى (10 أمتار مربعة)، وفقًا للفيزيائية أميليا كارولينا سبارافينا، المتخصصة في معالجة الصور وتحليل صور الأقمار الصناعية. في Politecnico of Torino في إيطاليا. تناقش سبارافينا نظريتها في ورقة علمية نُشرت على الإنترنت في 11 يناير 2016 - ولم تتم مراجعة الورقة بعد. قد تكون التلال مسؤولة عن النمط الجوي للدوائر المتناثرة، على الرغم من أن سبارافينا تقول إن هناك حاجة إلى تأكيد.

جزيرة في بحيرة على جزيرة في بحيرة على جزيرة في كندا

أكبر "جزيرة، في بحيرة، على جزيرة، في بحيرة، على جزيرة" في العالم عبارة عن شريط ضيق مساحته 4 أفدنة من الأرض في كندا يقع عند 69.793 درجة شمالًا و108.241 درجة غربًا. تمايل صغير على شكل تلة من اللون الأخضر) يتدلى عبر وسط بحيرة صغيرة، وهي نفسها مغلفة بجزيرة أكبر قليلاً. وتقع داخل واحدة من سلسلة من البحيرات الطويلة التي تقع على بعد 75 ميلاً من الساحل الجنوبي لجزيرة فيكتوريا، وهي منطقة برية في شمال كندا.

هذه "الجزيرة الفرعية الفرعية" الصغيرة لم تكن لتحظى أبدًا بتميزها الغريب لولا التصيد الدقيق لبرنامج Google Earth بواسطة خبراء الخرائط حول العالم. في جميع الاحتمالات، لم تطأ قدم أي إنسان هناك على الإطلاق.

قاعدة ديفيس مونتان الجوية في أريزونا

قاعدة ديفيس مونتان الجوية في توكسون، أريزونا، هي المكان الذي تذهب إليه الطائرات العسكرية الأمريكية لتموت. هذه المقبرة المصنوعة من الفولاذ والتي يطلق عليها اسم "المدفن"، تبلغ مساحتها 2600 فدان وتقع في الإحداثيات 32 08'59.96" شمالًا، 110 50'09.03" غربًا، وهي مغلقة أمام عامة الناس، لكن برنامج Google Earth يوفر لمحة عالية الدقة عما بداخلها، ومنها طائرات شاركت في الحرب العالمية الثانية.

كلمة حمد مكتوبة في جزيرة الفطيسي

حمد بن حمدان آل نهيان، الشيخ الملياردير وعضو الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، تم نحت اسمه على السطح الرملي لجزيرة الفطيسي، وهي جزيرة يملكها في الخليج العربي. يبلغ عرض كلمة "حمد" نصف ميل وطولها 2 ميل، وقد تكون أكبر كلمة في العالم.

عادة، تتلاشى الكلمات المكتوبة على الرمال، لكن هذه الحروف كبيرة بما يكفي لتشكل ممرات مائية تمتص المد الزاحف.

منظر جوي للفيلة في تشاد

هل تعتقد أنك قد لا تتمكن أبدًا من رؤية صورة جوية لقطيع من الأفيال الأفريقية في البرية؟ لحسن الحظ، التقطت الأقمار الصناعية بعض الصور عالية الدقة لقطيع يتحرك في تشاد، عند الإحداثيات 10.903497 شمالا، 19.93229 شرقا.

رموز ديانة السيانتولوجيا في نيو مكسيكو

عثر على ماستين كبيرتين محفورتين على أرضية الصحراء بالقرب من ميسا هويرفانيتا، نيو مكسيكو، محاطتين بزوج من الدوائر المتداخلة. ادعى المؤلف جون سويني أن الموقع يمثل مخبأً مخفيًا تابعًا لكنيسة السيانتولوجيا.

وفقًا لموقعهم على الإنترنت، فإن السيانتولوجيا "هي دين يقدم طريقًا دقيقًا يؤدي إلى فهم كامل ومؤكد للطبيعة الروحية الحقيقية للفرد وعلاقته بنفسه، والأسرة، والمجموعات، والبشرية، وجميع أشكال الحياة، والكون المادي، والكون الروحي". والكائن الأسمى"، بحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة. يقال إن مثل هذه الرموز الموجودة على أرضية الصحراء موجودة للمساعدة في توجيه هؤلاء السيانتولوجيين الذين يعودون إلى الأرض بعد فرارهم من "هرمجدون" الكوكبية، حسبما كتبت صحيفة ديلي ميل. وبطبيعة الحال، من المرجح أن تظل الرموز لغزا.

الأنماط المحفورة في صحراء جوبي

كشفت صور Google Earth المكتشفة حديثًا عن مجموعة من الهياكل والأنماط الغامضة المحفورة على سطح صحراء جوبي في الصين. ووفقا للخبراء، فهذه قاعدة عسكرية سرية، وتستخدم الهياكل لمجموعة متنوعة من الأغراض بما في ذلك اختبار الأسلحة ومعايرة الأقمار الصناعية للتجسس واختبار أجهزة الرادار.

وهي شبكة معقدة من الخطوط المستقيمة تمامًا التي تنسج ذهابًا وإيابًا كل بضع مئات من الأقدام لمسافة (33 كيلومترًا)، وهي على الأرجح مجموعة هوائيات ياجي، وهو جهاز يستخدم لتتبع الطقس وأبحاث الغلاف الجوي الأخرى.

إعلان كنتاكي في تلال شيلي

ليس من المستغرب أن تبدأ إعلانات هائلة في الظهور في المناطق النائية وهو مفهوم يُعرف باسم "الإعلان عن الخرائط". على سبيل المثال، يمكن رؤية أكبر شعار لشركة كوكا كولا في العالم عند 18.5292 جنوبًا، 70.2500 واط على أحد التلال في تشيلي؛ ويقال أنها مصنوعة من 70 ألف زجاجة كوكا كولا فارغة. وظهرت صورة تبلغ مساحتها 87500 قدم تحمل شعار كنتاكي عند 37.646163 درجة شمالًا، 115.750819 درجة غربًا قبالة الطريق السريع خارج الأرض في نيفادا، ولكن تمت إزالتها منذ ذلك الحين.

حطام سفينة إس إس جاسم قبالة السودان

جنحت سفينة الشحن البوليفية إس إس جاسم وغرقت في منطقة وينجيت المرجانية قبالة سواحل السودان في عام 2003. ويبلغ طولها (81 مترًا)، وكانت ذات يوم واحدة من أكبر حطام السفن التي يمكن رؤيتها على برنامج Google Earth، وتقع على ارتفاع 19 مترًا. 38'45.99" شمالًا 37 17'42.17 شرقًا، على الرغم من أنه يبدو الآن أنها غرقت بالكامل تقريبًا.

شفاه الصحراء في دارفور السودانية

هذه الشفاه الفاتنة هي عبارة عن تلة تقع في ولاية الغرب بدارفور في السودان في الإحداثيات 12°22'13.32" شمالاً، 23°19'20.18" شرقاً.

جسم غامض مثلث في أستراليا

في أستراليا، عند الإحداثيات 30°30'38.44"جنوباً و115°22'56.03"شرقاً، ظهر مثلث غريب تتخلله أضواء ساطعة وسط أحد الحقول. عندما اكتشف لأول مرة في عام 2007، سارع علماء الأجسام الطائرة إلى تسميته بـ "الجسم الغريب المثلث". وقال مستخدمون آخرون لبرنامج Google Earth إنه قد يكون هوائيًا مرتبطًا بمزرعة رياح قريبة يتم التحكم فيها عن بعد. مع وجود ثلاث مجموعات من الأسلاك تشكل مثلثًا وبرجًا في المنتصف، فمن المحتمل أن الهوائي يستقبل ويرسل إشارات التحكم.

قاعدة عسكرية سرية في الصين

أثارت مجموعة غامضة من صور الأقمار الصناعية التي شوهدت على برنامج Google Earth ضجة عندما قال محلل سابق في وكالة المخابرات المركزية إنه اكتشف مباني في الصحراء المحيطة بكاشجار، وهي مدينة تقع في الصحراء الغربية النائية في الصين وهي جزء من مقاطعة شينجيانج.

وتكهن البعض أن المباني في الموقع كانت جزءًا من قاعدة عسكرية سرية. ولكن مع مزيد من التحليل، قال ستيفان جينس، عالم التكنولوجيا والمدون الجغرافي المكاني الذي أمضى أشهر في ذلك الجزء من الصين، إن الموقع كان على الأرجح جزءًا من مركز صناعي أو اقتصادي كبير.

هياكل غامضة على صور الأقمار الصناعية الصينية

أحد الهياكل في هذا المجمع يشبه إلى حد ما منطقة اختبار طائرات الهليكوبتر، وقال المحللون إنه لا يوجد سبب لارتباطه بالضرورة بالأنشطة العسكرية. علاوة على ذلك، فإن الموقع ليس مثاليًا لقاعدة عسكرية سرية، نظرًا لأنه قريب نسبيًا من منطقة سكانية كبيرة ولم يتم رصد أي أبراج أو حواجز، كما قال ستيوارت هاملتون، المدير السابق لبرنامج نظم المعلومات الجغرافية في مركز التحليل الجغرافي المكاني في كلية ويليام وويليام.

الغابة السرية في موزمبيق

في بعض الأحيان، يبدو أن البشر قد استكشفوا كل زاوية وركن من الأرض على الأرض. ولكن في عام 2018، ذهب الباحثون إلى مكان لم يذهب إليه أحد (تقريبًا) من قبل، وكل ذلك بفضل برنامج Google Earth.

وكانت الوجهة هي جبل ليكو في موزمبيق، حيث اكتشف فريق البحث غابة مطيرة على ارتفاعات عالية تقع فوق المنحدرات الشديدة. وأفاد موقع The Verge أن عالم الحفاظ على البيئة الويلزي جوليان بايليس اكتشف الموقع لأول مرة باستخدام برنامج Google Earth. في الواقع، تتطلب زيارة الغابة تسلقًا شاقا يبلغ ارتفاعه (123 مترًا) على وجه عمودي من الجرانيت. وفي الأعلى، وجد العلماء نظامًا بيئيًا رائعًا تسكنه الفراشات والعناكب والثدييات الصغيرة. كشفت بعض الأواني القديمة المصنوعة يدويًا أن شخصًا آخر قام بالتسلق ذات مرة، ربما قبل 100 عام. لا أحد يعرف على وجه اليقين من الذي ترك الأواني وراءه.

جزيرة فوستوك الغامضة المعتمة

تبدو جزيرة فوستوك، وهي جزيرة مرجانية صغيرة غير مأهولة تقع في وسط المحيط الهادئ، محجوبة على Google Earth، مما أثار مجموعة من نظريات المؤامرة حولها - بما في ذلك كونها قاعدة عسكرية سرية. وفي الواقع، فإن وسط الجزيرة مغطى بأشجار بيسونيا جرانديز المتجذرة في تربة خثية سميكة. هذه الأشجار كثيفة ومظلمة للغاية، لدرجة أن أوراق الشجر تعطي الجزيرة مظهر ثقب أسود غريب.

تنتمي الجزيرة إلى كيريباتي، ويبلغ طولها حوالي (1.3 كيلومتر)، وتم اكتشافها لأول مرة في عام 1820. وتتكون من رمال مرجانية وأنقاض، ولا تحتوي على بحيرة أو مياه عذبة. لا يوجد أي دليل على أن الجزيرة كانت مأهولة بالسكان على الإطلاق، على الرغم من أن الفئران هناك تشير إلى أن البولينيزيين القدماء قد زاروها في وقت ما.