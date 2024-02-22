بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط 25 جنيها في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2357 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3030 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3535 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4040 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 28280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2030 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 3.5 دولار بنسبة 0.17% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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