الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على قرية بوبيدا في شرق أوكرانيا

اعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "قواتها سيطرت على بوبيدا، وهي قرية صغيرة تقع على مسافة خمسة كيلومترات غرب مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا".

واوضحت في بيان، أن "على جبهة دونيتسك، حرّرت وحدات من المجموعة الجنوبية قرية بوبيدا وحسنت مواقعها على طول خط المواجهة".