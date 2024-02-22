انت الان تتابع خبر مصدر يكشف تفاصيل حادثة إطلاق النار قرب موكب أحد النواب في الجادرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ"الخليج 365"، إن "حماية النائب باقر الساعدي أطلقوا النار في الهواء، بسبب عجلة نوع لكزز بيضاء قام سائقها بعبور القطع الخاص بموكب النائب، مما دفع حماية النائب لإطلاق النار فوق العجلة".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أنه "بعد دخول العجلة الى المربع الرئاسي قام افراد الحماية بملاحقتها واطلاق النار في مدخل المربع، أدى على إثره حصول مشاجرة بين حماية المربع وحماية النائب وانتهى وتم ادخال الطرفين الى داخل المربع الرئاسي لغرض الصلح والتراضي".

يشار الى ان الأنباء الأولية عن الحادث بينت تعرض موكب نيابي للنائب باقر الساعدي لإطلاق نار في حي الجادرية وسط العاصمة.