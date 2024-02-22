انت الان تتابع خبر حقق رقماً قياسياً.. "لامين يامال" يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقرر تشافي هيرنانديز مدرب "البارسا" إقحام لامين يامال (16 عامًا) منذ الدقيقة الأولى للمباراة أمام "البارتينوبي" في ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بمدينة نابولي جنوبي إيطاليا، وأشرك تشافي لاعبه يامال إلى جانب زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي في خط هجوم الفريق "الكتالوني".وبدخوله أساسيًّا في تشكيل برشلونة أمام مضيفه نابولي في ذهاب دور الـ 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، أصبح لامين يامال أصغر لاعب يشارك في الأدوار الإقصائية لأمجد المسابقات الأوروبية.

وخاض لامين يامال مواجهة "البلاوغرانا" ضد فريق الجنوب الإيطالي في سن 16 عامًا و223 يومًا، إلى جانب لاعبين أصحاب خبرة، وسبق لهم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على غرار ليفاندوفسكي والألماني إيلكاي غوندوغان والألماني الآخر الحارس مارك أندريه تير شتيغن.

وحطم لامين يامال العديد من الأرقام مع "البارسا" في منافسة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2023-2024، حيث أصبح أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في هذه البطولة، عندما دخل بديلًا في المباراة أمام أنتويرب البلجيكي ضمن دور المجموعات بسن 16 عامًا و68 يومًا.

وصار الدولي الإسباني الشاب أصغر لاعب أيضًا يخوض لقاءً بصفة أساسية مع الفريق "الكتالوني" ضمن دوري أبطال، عندما لعب أساسيًّا في المباراة أمام بورتو ضمني دور المجموعات في سن 16 عامًا و86 عامًا.

جدير بالذكر أن لقاء برشلونة ونابولي في ذهاب دور الـ 16، شهدت تسجيل رقم جديد من طرف لاعب آخر في "البارسا"، ويتعلق الأمر بالحارس مارك أندريه تير شتيغن الذي أصبح ثاني أكثر اللاعبين غير الإسبان مشاركةً مع النادي "الكتالوني" في دوري الأبطال.

وخاض تير شتيغن لقاءه رقم 81 مع برشلونة في الكأس ذات الأذنين، ليأتي خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعد اللاعب غير الإسباني الأكثر مشاركةً مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا بـ 149 مباراة.

