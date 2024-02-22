شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسيطر على قرية جديدة في دونيتسك الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الحرب الروسية الأوكرانية

سيطرة روسيا على المناطق الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية سيطرت على قرية بوبيدا في منطقة دونيتسك الأوكرانية، التي تقع إلى الجنوب من مارينكا.وأوضحت أنها سيطرت على القرية، وعززت مواقعها في عدة أماكن أخرى بمنطقة دونيتسك.وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، أشارت إلى أن القوات الأوكرانية تصد هجمات قرب القرية وتواصل "احتواء العدو".وخلال ديسمبر الماضي، أعلنت القوات الروسية سيطرتها بالكامل على بلدة مارينكا في شرق أوكرانيا.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها إلى أن السيطرة على البلدة، التي كان يسكنها في السابق عشرة آلاف شخص، ستسمح للقوات الروسية بإبعاد وحدات القتال المعادية عن دونيتسك.

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وأضاف آنذاك: "أمام قواتنا الآن الفرصة للوصول إلى منطقة عملياتية أوسع"، فيما لم تحقق قوات كييف تقدما يذكر في الهجوم المضاد في مواجهة المقاومة الروسية الراسخة.