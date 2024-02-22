شكرا لقرائتكم خبر عن بموجب اتفاق.. إيطاليا تبني مركزين في ألبانيا لاستقبال المهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

الهجرة إلى أوروبا

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الهجرة إلى إيطاليا

الدمام - شريف احمد - تستعد إيطاليا لبناء مركزين في ألبانيا الدولة الواقعة في منطقة البلقان لاستقبال المهاجرين والنظر في طلبات اللجوء.وأقر البرلمان الألباني اليوم الخميس اتفاقا يتعلق بالهجرة مع إيطاليا ويسمح بتلك الإجراءات الإيطالية.وصوت 77 نائبا في البرلمان المؤلف من 140 مقعدا لصالح الاتفاق، الذي أُعلن عنه في نوفمبر.وبموجبه ستفتح إيطاليا العضو في الاتحاد الأوروبي معسكرين على البحر الأدرياتيكي في ألبانيا، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.وسيفحص أحد المعسكرين المهاجرين عند وصولهم، بينما يقوم الآخر باستضافتهم أثناء النظر في طلبات اللجوء.وبعد ذلك، إما سيسمح للمهاجرين بدخول إيطاليا أو ستجري إعادتهم إلى بلادهم.وطعن نواب من الحزب الديمقراطي المعارض على الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية الألبانية، قائلين إنها تنتهك الدستور من خلال نقل الأراضي وسلطة الدولة إلى دولة أخرى.ورفضت المحكمة الدستورية هذه المزاعم، ووافقت على الاتفاقية الشهر الماضي.وأشارت بروكسل إلى أن الخطط الإيطالية لا تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.