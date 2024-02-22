فرنسا تحث رواندا على إنهاء دعم متمردي حركة 23 مارس في الكونغو الديمقراطية

ياسر رشاد - القاهرة - حثت فرنسا رواندا على إنهاء كل الدعم لمتمردي حركة 23 مارس في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووجهت باريس نداء إلى "رواندا لوقف كل دعم لحركة إم 23 والانسحاب من الأراضي الكونغولية".

وقالت Quai d'Orsay في بيان إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في الشرق، خاصة حول غوما وساكي.

وأضاف البيان أن "الهجمات على سلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية غير مقبولة" وأنه "يجب على حركة إم 23 وقف القتال فورًا والانسحاب من جميع المناطق التي تحتلها".

وجاء بيان فرنسا قبل تحذير الولايات المتحدة بشأن الوضع. وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء، حذرت الولايات المتحدة رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية من "ضرورة الابتعاد عن حافة الحرب".

وقال روبرت وود، نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: "يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات فورية لوقف القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وتهدئة التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا".

ويأتي ذلك بعد التحذير الذي صدر يوم السبت الماضي، عندما أدانت الولايات المتحدة تصاعد العنف المنسوب إلى متمردي إم23.

كما دعت وزارة الخارجية إلى انسحاب الجيش الرواندي وطلبت من كيغالي "سحب أنظمتها الصاروخية أرض جو التي تهدد حياة المدنيين وجنود قوة الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني".

ورفضت رواندا الدعوة والاتهامات، وقال بيان لوزارة الخارجية الرواندية إن قواتها تدافع عن الأراضي الرواندية في الوقت الذي تقوم فيه الكونغو "بتحشد عسكري كبير" بالقرب من الحدود.

وتحدثت الوزارة عن تهديدات للأمن القومي الرواندي ناجمة عن وجود جماعة مسلحة في الكونغو من بين أعضائها مرتكبي الإبادة الجماعية عام 1994 التي قُتل فيها أكثر من 800 ألف من التوتسي والهوتو المعتدلين الذين حاولوا حمايتهم.

وقال البيان إن المجموعة المتمردة، المعروفة بالأحرف الأولى من اسمها FDLR، "مندمجة بالكامل" في الجيش الكونغولي.

ورغم أن رواندا أشارت منذ فترة طويلة إلى التهديد الذي تمثله جبهة تحرير الكونغو، إلا أن السلطات هناك لم تعترف قط بوجود عسكري في شرق الكونغو.

وتتهم السلطات الكونغولية الدولة الواقعة في وسط أفريقيا بدعم حركة 23 مارس بشكل نشط.

وحث سفير الكونغو لدى الأمم المتحدة زينون نجاي موكونجو مجلس الأمن على مطالبة رواندا بسحب قواتها من البلاد دون شروط مسبقة ووقف كل الدعم لحركة 23 مارس.

واتهم الجيش الرواندي باحتلال جزء من إقليم شمال كيفو الشرقي بشكل غير قانوني وتقديم الدعم لحركة 23 مارس لزعزعة استقرار الكونغو و"نهب ثرواتنا وثرواتنا من الخام والمعادن" في الشرق.