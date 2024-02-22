زيلينسكي يعلن عن إفلاسه حال سحب دعم واشنطن

ياسر رشاد - القاهرة - اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأنه ليس لديه خطة بديلة في حالة عدم تقديم الولايات المتحدة المساعدة لأوكرانيا.

قال زيلينسكي: "سنحتاج إلى العثور على شيء مماثل، بالطبع سنفعل ذلك، لن نقف فقط، بل يجب أن نبقى على قيد الحياة، نحن بحاجة إلى إيجاد خطوات متوازية، وخطوط متوازية".

ووفقا له، دون مساعدة من الغرب، ستتكبد القوات الأوكرانية المزيد والمزيد من الخسائر.

في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، سُئل زيلينسكي عما إذا كان لديه خيار احتياطي في حالة عدم تقديم الولايات المتحدة المساعدة لأوكرانيا. ولم يتمكن من الإجابة بشكل مباشر عما إذا كانت هناك أي خطة بديلة.

وبحسب الصحيفة، فإن "زيلينسكي رفض اعتبار "تحرير مدينة أفدييفكا" إحراز للتقدم الروسي أي مؤشر على "صفحة جديدة" في الحرب".

ودعا البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة بشكل عاجل على مشروع قانون يوفر أكثر من 60 مليار دولار لاستعادة المساعدات للحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، بعد موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية على المبادرة. بدوره، أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أن المجلس لن يتمكن من إجباره على تبني مشروع قانون لمساعدة كييف.

وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.