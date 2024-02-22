العاهل المغربي يستقبل رئيس الوزراء الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - استضاف العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وخلال زيارة العمل بالقصر الملكي بالرباط، ناقش القادة قضايا من بينها نزاع الصحراء الغربية، والاستعدادات الجارية للاستضافة المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2030 مع البرتغال.

وجدد رئيس الوزراء سانشيز تأييد بلاده للخطة المغربية المقترحة بشأن الصحراء الغربية، مشددا على أهميتها في الدفع قدما بحل واقعي وذات مصداقية للنزاع الإقليمي الذي طال أمده.

وردا على ذلك، أعرب الملك محمد السادس عن امتنانه لموقف إسبانيا البناء بشأن هذه المسألة، مؤكدا على أهمية الاحترام المتبادل والتعاون.

بالإضافة إلى ذلك، أشاد رئيس الوزراء سانشيز بمبادرات المغرب الاستراتيجية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية المتاخمة للمحيط الأطلسي ومبادرات مثل مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي.

وتأتي زيارة سانشيز بعد عام تقريبًا من اعتماده هو والملك إعلانًا، مما يشير إلى حقبة جديدة من التعاون بعد سنوات من التوترات.

وقبيل لقائه بالملك، التقى رئيس الوزراء الإسباني برئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش.

ودعا رئيس الوزراء الإسباني خلال مؤتمر صحفي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتجديد الدعم لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

في رأينا، من الضروري التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ووقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس الآن ويجب علينا أيضًا ضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية، ومن أجل ذلك عمل الأمم المتحدة للإغاثة والمساعدات الإنسانية".

وقال سانشيز: "إن وجود وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أمر أساسي، وهذه حجة دأبت إسبانيا على تقديمها".